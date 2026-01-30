Потолок цен на российскую нефть снижен до $44,1 за баррель

Европа снизила поток цен на российскую нефть – с $60 до $44,1 за баррель. Впервые с 2022 года использован механизм корректировки потолка цен.

Страны Евросоюза и Великобритания понизили потолок цен на российскую нефть.

С 31 января Великобритания, а с 1 февраля Европейский союз снизили потолок цен на российскую нефть с $60 до $44,1 за баррель. Европой впервые был использован механизм корректировки потолка цен, введенный в рамках антироссийских санкций в июле прошлого года.

Как ранее сообщала Еврокомиссия, этот механизм позволит держать потолок цен на нефть из России на уровне "на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals за предыдущий отчетный период".

Отметим, что по сведениям Bloomberg ЕС хочет отказаться от "потолка цен", вместо этого будет применяться другая мера: запрет на предоставление услуг по страхованию и транспортировке, необходимых для перевозки нефти. По данным Reuters, такой запрет могут ввести все страны "Большой семерки".

Около трети российской нефти поставляется на мировой рынок при участии западных компаний и их услуг.