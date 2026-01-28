Иранский генерал предупредил о провале быстрой операции США

В армии Ирана предупредили США об уязвимости их военных баз в регионе. Тегеран также заявил, что США не смогут реализовать сценарий быстрой операции.

Бригадный генерал ВС Ирана Мохаммед Акраминиа заявил, что власти США ошибаются, делая ставку на быструю военную операцию против Тегерана. По словам Акраминиа, попытки лидера США Дональда Трампа решить вопрос с Тегераном малой кровью могут обернуться полномасштабным конфликтом в регионе.

"Любой американский удар не пойдет так, как представляет себе Трамп"

– Мохаммед Акраминиа

Бригадный генерал подчеркнул, что военные базы США находятся в зоне прямого военного поражения иранскими ракетами и БПЛА. Армия Ирана, по словам Акраминиа, подготовлена к любому сценарию и может моментально отреагировать на военную угрозу. Иранская армия учла ошибки 12-дневной войны с Израилем и более не будет давать противнику время на принятие и реализацию тактических решений, подчеркнул генерал.