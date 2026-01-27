Это большое достижение – Гурбанов о выходе "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер "Карабаха" Гурбанов высоко оценил выступление команды в Лиге чемпионов, поблагодарив болельщиков за поддержку. Ранее азербайджанская команда пробилась в плей-офф главного еврокубка.

Наставник футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов высказался об историческом успехе команды, которая впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы очень рады. Клуб прошел большой и непростой путь. Мы стали 22-й командой турнира (на общем этапе - ред.) - это большое достижение для азербайджанского футбола. Поздравляю наш народ и игроков"

– Гурбан Гурбанов

Как отметил Гурбанов, успех "Карабаха" является результатом грамотной стратегии клуба на протяжении многих лет. Главный тренер "скакунов" заявил, что клуб покажет максимум своих возможностей против любого соперника. Гурбанов также поблагодарил болельщиков "Карабаха" за поддержку команды.

Отметим, что "Карабах" в среду уступил на выезде в Англии, проиграв "Ливерпулю" со счетом 0:6, однако поражение не повлияло на турнирные перспективы азербайджанской команды, которая с 10 очками пробилась в плей-офф.