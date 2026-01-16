Цены на золото взяли новый рекорд

Цены на золото уверенно стремятся к новым рекордам: минувшей ночью в ходе торгов стоимость золота достигла нового максимума, превысив отметку в 5,5 тысяч долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота минувшей ночью в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex достигла нового исторического максимума, превысив $5,5 тыс за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7:12 мск цена апрельского фьючерса на золото поднималась на 4,39% или на $232,99 - до $5 572,96 за тройскую унцию, а в некоторые моменты торгов котировки достигали исторического рекорда в $5 625,89 за унцию, передает РИА Новости.

Не отстает от золота и серебро, мартовский фьючерс на которое рос в цене на 3,44%, до $117,442 за унцию. Ранее котировки на этот металл обновили рекорд, поднявшись до $119,45 за тройскую унцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что золото на бирже вновь установило рекорд. Взята планка в $5 200 за тройскую унцию, а затем и в $5 250. Рост превышает 3% относительно уровня закрытия прошлой сессии.