Протесты в Иране. Угроза дестабилизации в Турции и на Южном Кавказе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с преподавателем экономического факультета РУДН, политологом Фархадом Ибрагимовым новости мира и региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с преподавателем экономического факультета РУДН, востоковедом, политологом Фархадом Ибрагимовым начало 2026 года, протесты в Иране и их последствия для региона Южного Кавказа, а также ситуацию в Турции.