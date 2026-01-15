Вестник Кавказа

Протесты в Иране. Угроза дестабилизации в Турции и на Южном Кавказе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с преподавателем экономического факультета РУДН, политологом Фархадом Ибрагимовым новости мира и региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с преподавателем экономического факультета РУДН, востоковедом, политологом Фархадом Ибрагимовым начало 2026 года, протесты в Иране и их последствия для региона Южного Кавказа, а также ситуацию в Турции.

