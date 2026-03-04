Движение через Ормузский пролив почти прекратилось

Судоходство через Ормузский пролив практически встало – за последние сутки через него прошло всего два судна.

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, стремительно приближается к нулю, такое сообщение распространил Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC).

В нем говорится, что, как показал анализ судовых сигналов, число проходящих через пролив судов упало до однозначных значений. Так, за последние сутки в Ормузском проливе было зафиксировано движение всего двух коммерческих судов, причем не танкеров, а грузовозов.

"Это фактически означает почти полную приостановку коммерческого судоходства"

– JMIC

Напомним, накануне в КСИР сообщили, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и не пропустит через него суда США, Израиля и стран Европы.