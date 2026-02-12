Приостановка безвиза для обладателей официальных паспортов Грузии вступила в силу в ЕС

ЕС вслед за приостановкой безвиза для владельцев дипломатических паспортов объявил об ограничениях для обладателей официальных паспортов республики. Они будут действовать в течение 12 месяцев.

В пятницу, 6 марта, в Евросоюзе вступила в силу приостановка безвизового режима для владельцев официальных паспортов Грузии. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, выступая на брифинге в Брюсселе.

"Действительно, Комиссия решила приостановить безвизовый режим для граждан Грузии – обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов – начиная с сегодняшнего дня, 6 марта, и на первоначальный период в 12 месяцев"

– представитель ЕК

Кроме того, он сообщил, что на фоне частичной приостановки безвиза на границах ЕС усилят проверки всех граждан Грузии, чтобы не пресечь любые попытки обойти новые ограничительные меры.

"Сегодняшним решением Комиссия приняла новые рекомендации для государств-членов, консульских органов и пограничных служб, чтобы поддержать их в эффективной реализации решения о приостановке безвизового режима. Это также означает, что будут усилены проверки всех граждан Грузии, пересекающих внешние границы ЕС, чтобы предотвратить обход новых мер"

– Маркус Ламмерт

