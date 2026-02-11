ЕС начал отменять безвизовый режим для Грузии

Евросоюз приостановил безвизовый режим для граждан Грузии, имеющих дипломатические и служебные паспорта, – в "Грузинской мечте" назвали это решение абсурдным и неэффективным.

Еврокомиссия временно аннулировала безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами, решение скептически восприняли в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

По словам депутата "Мечты" Ираклия Кирцхалия, эта попытка давления со стороны ЕС абсурдна и неэффективна. Парламентарий констатировал, что вчерашний день, когда было озвучено это решение, стал днем, когда "евробюрократы", то есть стоящее за их спиной "глубинное государство", начали совершать "действенные шаги".

Кирцхалия напомнил, что ранее странам ЕС уже была дана возможность устанавливать ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов, что и сделали 13 государств. Принятое накануне решение обязаны выполнять все страны ЕС.

Депутат обратил внимание на то, что ранее в "Мечте" подчеркивали бессмысленность таких мер, которые не станут препятствием для Тбилиси – прежние подобные шаги не оказали никакого влияния на политику Грузии.

"Подобное решение в определенной степени носит символический характер и напоминает попытку показать себя в грубой форме, поскольку обладатели дипломатических паспортов также имеют обычные паспорта, по которым могут безвизово передвигаться по Европе"

– Ираклий Кирцхалия

В целом, указал он, в последние годы стало очевидно: "глубинное государство", поставившее Европу на край пропасти, ничего не смогло сделать с грузинскими властями.

Член "Мечты" также отметил, что для дипломатов во всем мире обычно вводятся упрощенные условия перемещения, так что решение ЕС вступает в противоречие со всей логикой международных отношений – и при этом оно абсолютно неэффективно.

Кирцхалия добавил, что "Грузинская мечта" таким образом заранее просчитала все возможные ходы противника и вынудила его совершать поступки, заведомо безрезультатные или даже противоречащие его собственным интересам.

В чем смысл отмены безвиза для дипломатов?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что отмена безвизового режима для грузинских дипломатов и политиков никак не ограничит их визиты в Европу и потому должна быть признана исключительно политическим жестом со стороны Брюсселя.

"Наши дипломаты и должностные лица не летают в Евросоюз просто так: их визиты всегда заранее оговорены и согласованы. Поэтому для каждого члена парламента, министра и замминистра будет подготовлена виза в соответствующее государство. Уже несколько парламентариев выступили по этому поводу и сообщили, что в последнее время им уже приходилось оформлять визы, чтобы съездить в ту или иную европейскую страну, и с принимающей стороны никаких проблем с документами не было", - прежде всего сказал он.

"Грузинские дипломаты и должностные лица много лет жили с визовым режимом ЕС, так что это не какой-то шоковый удар для Тбилиси. Безвиз появился только при "Грузинской мечте", после подписания соглашения о Евроассоциации в 2014 году, при Михаиле Саакашвили его не было. Заметьте, что населения эта отмена не коснулась, граждане Грузии по-прежнему могут ездить без визы в Евросоюз. Так что это просто символический жест. И даже примечательно, что после многих дебатов еврочиновники решили, как они сами сказали, не наказывать все население Грузии, а только тех, кто принимает неугодные Евросоюзу решения – то есть грузинские власти", - продолжил Петре Мамрадзе.

В то же время политолог отметил, что не исключен и сценарий полной отмены безвизового режима ЕС для Грузии. "Вполне возможно, что когда-нибудь доберутся и до этого. Брюссель действительно очень сильно раздражен политикой Тбилиси и ищет, как еще надавить на грузинское руководство. Большое влияние на настрой еврочиновников оказало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, что Грузия не будет выступать с инициативой о начале переговоров с Евросоюзом по вступлению. Не меньше на них повлиял отказ Тбилиси от государственных грантов ЕС. Понятно почему: эти два шага лишили Брюссель рычагов давления на Грузию", - отметил он.

"Потом возмущение еврочиновников пошло по нарастающей, когда парламент Грузии принял сначала закон о прозрачности иностранного влияния, а затем закон о защите семейных ценностей, который в ЕС сочли страшным ударом по демократии и европейским нормам. Начались попытки раскачать Грузию через оппозицию, но ничего не получилось. Лора Торнтон, годами возглавлявшая в Грузии филиал Американского национального демократического института NDI, была большей оппозиционеркой, чем "Единое национальное движение" Саакашвили. После провала беспорядков в конце 2024 года она призывала муниципальные службы Тбилиси перестать вывозить мусор и требовала добиться прекращения работы грузинских банков. Но все это были только слова. Настоящих рычагов давления у Запада на Грузию нет, кроме вот таких символических шагов, как отмена безвиза для дипломатов и чиновников", - заключил Петре Мамрадзе.