В Дагестане определили земельные участки для новой экономической зоны

В столице Дагестана вскоре появится новая экономическая зона, резиденты которой размесят свои производства на площади в 300 гектаров – на них будут реализованы пять крупных перспективных инновационных проектов.

Власти Дагестана работают над формированием заявки на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Махачкале, сообщил министр экономического развития региона Гаджи Султанов.

"Уже сформирован перечень из пяти перспективных инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории будущей ОЭЗ"

- Гаджи Султанов

На территории новой ОЭЗ в 300 га, помимо основных проектов, разместятся производства 54 местных предпринимателей, заявивших о собственных инновационных инициативах, отметил министр, передает портал "Это Кавказ".

Программа "Местные инициативы" действует в республике уже восьмой год – она входит в один из ключевых инструментов государственной поддержки муниципальных образований и охватывает строительство, реконструкцию и ремонт объектов образования, культуры, спорта, а также развитие транспортной, коммунальной и общественной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

Только в нынешнем 2026 году на реализацию инициатив местных предпринимателей в бюджете заложено 250 млн рублей, добавили в пресс-службе.