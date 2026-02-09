Путин посетит Казахстан в этом году – посол РФ Бородавкин

Владимир Путин намерен посетить Казахстан в рамках ответного визита, заявил посол России Бородавкин. Даты визита еще не определены.

Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин анонсировал визит российского лидера Владимира Путина в центральноазиатскую республику в этом году. По словам диппредставителя, даты визита находятся в процессе согласования.

"В этом году планируется ответный визит в Казахстан нашего президента, пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, что нам будет в чем отчитаться перед нашими руководителями"

– Алексей Бородавкин

Ранее в СМИ появилась информация о возможном визите Владимира Путина в Турцию в этом году. Дата визита пока не определена.