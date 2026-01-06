Новые трассы и канатки появятся на "Мамисоне"

Курорт "Мамисон" преобразится за пять лет, будут открыты четыре новые канатные дороги и 23 км трасс для катания, рассказал Меняйло.

Новый горный курорт в Северной Осетии "Мамисон" прирастет канатными дорогами и горнолыжными трассами в ближайшие пять лет, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По словам главы Северной Осетии, запланировано значительное расширение инфраструктуры курорта.

"К 2031 году здесь планируется строительство еще четырех канатных дорог и 23 километров горнолыжных трасс"

– Сергей Меняйло

Курорт открылся в марте 2025 года, а первый горнолыжный сезон на "Мамисоне" начался в новогодние каникулы 2026 года.