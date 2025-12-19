Президент Франции призвал Европу к диалогу с Россией

Президент Франции заявил о том, что "некоторым европейским коллегам" стоит возобновить дискуссию о диалоге с Россией, поскольку ЕС не следует быть "зависимым от третьих лиц".

Необходимо проработать возобновление европейского диалога с Россией, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью германской газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, он выдвинул эту инициативу "некоторым европейским коллегам".

"Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет. Она у нас под боком"

– Эммануэль Макрон

Он подчеркнул, что наличие диалога с Россией необходимо для того, чтобы европейская сторона не была зависима от "третьих лиц" в вопросе украинского урегулирования.

"Важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии"

– Эммануэль Макрон

Также французский президент подтвердил, что его дипломатический советник посетил Москву. По словам Макрона, некоторые лидеры стран ЕС посчитали этот шаг "слишком ранним".