Президент Франции призвал Европу к диалогу с Россией

Необходимо проработать возобновление европейского диалога с Россией, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью германской газете Süddeutsche Zeitung.
По его словам, он выдвинул эту инициативу "некоторым европейским коллегам".
"Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет. Она у нас под боком"
– Эммануэль Макрон
Он подчеркнул, что наличие диалога с Россией необходимо для того, чтобы европейская сторона не была зависима от "третьих лиц" в вопросе украинского урегулирования.
"Важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии"
– Эммануэль Макрон
Также французский президент подтвердил, что его дипломатический советник посетил Москву. По словам Макрона, некоторые лидеры стран ЕС посчитали этот шаг "слишком ранним".