Сийярто посоветовал ЕС принять в свой состав Грузию

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Брюсселю следует пересмотреть приоритеты, приняв в свой состав Грузию, а не Украину.

Лидерам ЕС стоит поддержать процесс евроинтеграции Грузии, а не Украины, такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По его словам, сотрудничество Брюсселя с Киевом невыгодно, и даже представляет ряд угроз для Европы.

"Украина в отличие от Грузии не только ослабит Евросоюз, но и будет представлять для него угрозу в виде войны, мафии и поставок некачественного зерна"

— Петер Сийярто

Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия поддержит Грузию в условиях угроз ЕС ввести против нее санкции.

"Мы всегда были против визовых ограничений, и мы никогда не соглашались с тем, что Грузия должна отказаться от своего суверенитета из-за вступления в Евросоюз"

– Петер Сийярто

Венгрия всячески накладывала вето на очередные попытки ЕС оказать на Грузию политическое и экономическое давление и будет это делать и впредь, подчеркнул Сийярто.

670 просмотров

