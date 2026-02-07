Сийярто посоветовал ЕС принять в свой состав Грузию

Лидерам ЕС стоит поддержать процесс евроинтеграции Грузии, а не Украины, такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.
По его словам, сотрудничество Брюсселя с Киевом невыгодно, и даже представляет ряд угроз для Европы.
"Украина в отличие от Грузии не только ослабит Евросоюз, но и будет представлять для него угрозу в виде войны, мафии и поставок некачественного зерна"
— Петер Сийярто
Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия поддержит Грузию в условиях угроз ЕС ввести против нее санкции.
"Мы всегда были против визовых ограничений, и мы никогда не соглашались с тем, что Грузия должна отказаться от своего суверенитета из-за вступления в Евросоюз"
– Петер Сийярто
Венгрия всячески накладывала вето на очередные попытки ЕС оказать на Грузию политическое и экономическое давление и будет это делать и впредь, подчеркнул Сийярто.