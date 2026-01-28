Грузия впервые вышла в финал командного турнира по фигурному катанию на ОИ

Грузинские фигуристы впервые в истории пробились в финал командных соревнований на зимней Олимпиаде в Милане.

Спортсмены из Грузии впервые за всю историю прорвались в финал командных состязаний по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026.

За короткую программу фигуристы завоевали 25 баллов, пробившись на пятое место среди 10 стран и гарантировав себе выход в финал.

Одиночник Ника Эгадзе в короткой программе выступил на 84,37 балла и принес в копилку команды 5 очков. Представители танцев на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин дополнили результат еще 7 очками. Одиночница Анастасия Губанова принесла команде еще 6 очков, а представители парного катания Анастасия Метелкина и Лука Берулава – 9 очков.

В финальной части командного турнира уже выступили Диана Дэвис и Глеб Смолкин. За произвольную программу им поставили 117,82 балла, что дало сборной 7 очков.

Новые выступления запланированы сегодня вечером: на лед выйдут Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина и Лука Берулава.