Иран передал через Пакистан ответ на предложение США

Руководство Ирана направило пакистанской стороне как посреднику свой ответ на поступившее от Америки предложение по окончанию конфликта с ИРИ.

Власти Ирана послали руководству Пакистана, выступающему в качестве посредника, ответ на полученное ранее от США предложение по окончанию конфликта, пишет иранское агентство IRNA, ссылаясь на источники.

По информации издания, пока переговоры предполагается вести только по поводу прекращения войны в регионе.

Как уточняет агентство ISNA, что, кроме остановки боевых действий, в ответ Тегерана включены пункты о "безопасности судоходства" в Ормузском проливе.

Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник в Пакистане сообщил, что Исламабад уже передал ответ Ирана американской стороне.

Чуть позже иранское гостелерадио распространило информацию о том, что в иранском ответе акцент сделан на остановке навязанной Тегерану войны по всем направлениям, и прежде всего в Ливане.

