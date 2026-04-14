США обсудили с Катаром возможность соглашения с Ираном

Рубио и Уиткофф встретились в Майами с премьером Катара, стороны обсудили возможность заключения соглашения с Ираном, пишет Axios.

Возможность заключения сделки с Ираном обсудили 9 мая в Майами госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и премьер-министр, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сообщает со ссылкой на источники портал Axios.

В рамках переговоров стороны уделили основное внимание поиску путей к заключению меморандума с Ираном, передает Axios. Вашингтон пока не получил от Тегерана ответ на предложенный ранее проект меморандума о взаимопонимании.

Отметим, что премьер-министр Катара ранее провел в Вашингтоне встречу с Джей Ди Вэнсом, после чего должен был вернуться в Катар, однако изменил планы и посетил Майами, где встретился с Рубио и Уиткоффом.

По сообщениям некоторых СМИ, в вопросе урегулирования между США и Ираном Катар начинает занимать ведущую роль.

Согласно материалу Axios, посредники, в списке которых Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия "работают в тандеме с целью продвижения соглашения" и нормализации ситуации в регионе.