Катар координирует с Пакистаном переговорный процесс США и Ирана

Доха находится в координации на высоком уровне с Исламабадом относительно переговорного процесса Вашингтона и Тегерана, такое заявление сделал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Однако, подчеркнул он, Катар не является посредником в ирано-американских переговорах, такую роль выполняет исключительно Пакистан.
"Мы не играем посредническую роль, но существует координация на высоком уровне с Пакистаном, Соединенными Штатами"
– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
Официальный представитель МИД отметил, что странам Ближнего Востока необходимо координировать все вопросы, связанные с деэскалацией конфликта в регионе.
"Когда будет достигнуто соглашение о прекращении войны, региону необходимо, чтобы его участники сели за стол переговоров"
– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари