Катар координирует с Пакистаном переговорный процесс США и Ирана

Доха находится в координации на высоком уровне с Исламабадом относительно переговорного процесса Вашингтона и Тегерана, такое заявление сделал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Однако, подчеркнул он, Катар не является посредником в ирано-американских переговорах, такую роль выполняет исключительно Пакистан.

Официальный представитель МИД отметил, что странам Ближнего Востока необходимо координировать все вопросы, связанные с деэскалацией конфликта в регионе.

"Когда будет достигнуто соглашение о прекращении войны, региону необходимо, чтобы его участники сели за стол переговоров"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари