Россия готова помочь Казахстану в восстановлении популяции амурских тигров

Президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Казахстан заявил о готовности поддержать республику в стремлении восстановить популяцию амурских тигров. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.

"Примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере является двусторонний проект по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области"

– Владимир Путин

Говоря о передаче тигров Казахстану, президент РФ отметил крепкие дружеские связи и высокий уровень стратегического сотрудничества между странами. Он напомнил о традиционной взаимопомощи государств в самых разных сферах, включая совместную работу по защите окружающей среды и сохранению редких видов животных.

"Если мы сейчас в состоянии поддержать наших коллег в их стремлении восстановить фауну, ну что же, мы так и делаем "

– Владимир Путин

В мае Россия передала Казахстану четырех амурских тигров. Официальная церемония передачи хищников в рамках межгосударственной программы состоялась 28 мая на полях V Евразийского экономического форума.

Отметим, до середины XX века в Казахстане обитал туранский тигр, популяция которого была полностью истреблена. Заменить вымерший вид решили его ближайшим родственником, амурским тигром, который хорошо переносит суровые зимы.

Подготовка территории началась в 2018 году в государственном природном резервате "Иле-Балхаш", расположенном в дельте реки Или вблизи озера Балхаш в Алма-Атинской области, где и запланировано расселение хищников. Для формирования кормовой базы в заповедник были завезены бухарские олени, куланы и джейраны.