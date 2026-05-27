Казахстан: альтернативы КТК на сегодня нет

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика рассматривает дополнительные маршруты экспорта нефти, при этом альтернативы трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет.

"На сегодняшний момент КТК способен транспортировать 82 млн тонн нефти: это мощность этого трубопровода. Альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет, способной также транспортировать 82 млн тонн. <...> Мы рассматриваем любые дополнительные маршруты"

– Ерлан Аккенженов

Среди рассматриваемых маршрутов нефтепровод Баку–Супса. При этом официальных предложений от Баку по использованию данного экспортного маршрута пока не поступало, уточнил глава Минэнерго Казахстана.

Он добавил, что поставки нефти из России в КНР через территорию Казахстана могут быть увеличены, для этого необходимо нарастить мощности трубопровода, это будут осуществляться совместно.

Напомним с 1 мая приостановлен экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Российская сторона уведомила Казахстан об отсутствии технической возможности для возобновления транзита.