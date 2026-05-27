Вестник Кавказа

Казахстан: альтернативы КТК на сегодня нет

Казахстан: альтернативы КТК на сегодня нет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане рассказали, что республика рассматривает дополнительные маршруты экспорта нефти, но альтернативы КТК нет.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика  рассматривает дополнительные маршруты экспорта нефти, при этом альтернативы трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет.

"На сегодняшний момент КТК способен транспортировать 82 млн тонн нефти: это мощность этого трубопровода. Альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет, способной также транспортировать 82 млн тонн. <...> Мы рассматриваем любые дополнительные маршруты"

– Ерлан Аккенженов

Среди рассматриваемых маршрутов нефтепровод Баку–Супса. При этом официальных предложений от Баку по использованию данного экспортного маршрута пока не поступало, уточнил глава Минэнерго Казахстана.

Он добавил, что поставки нефти из России в КНР через территорию Казахстана могут быть увеличены, для этого необходимо нарастить мощности трубопровода, это будут осуществляться совместно. 

Напомним с 1 мая приостановлен экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Российская сторона уведомила Казахстан об отсутствии технической возможности для возобновления транзита.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.