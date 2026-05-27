Бессент: Трамп не пойдет на плохую для США сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп не станет заключать с Ираном соглашение, которое будет невыгодно для американской стороны, такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент.
"Все зависит от того, что захочет сделать наш президент. И президент не пойдет на плохую сделку для американского народа"
– Скотт Бессент
По его мнению, соглашение с Тегераном должно содержать пункты об Ормузском проливе и ядерной программе Ирана, иначе Вашингтон не пойдет на него.
Бессент отметил, что пока американская сторона была терпеливой, однако "терпение не бесконечно", и в случае, если мирное соглашение не будет достигнуто, могут быть возобновлены удары по Ирану.
Также глава Минфина США добавил, что "возможно, есть предпосылки к сделке".
Ранее Axios написал со ссылкой на источники, что американская и иранская сторона завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании. Документ пока не одобрен Трампом.