Бессент: Трамп не пойдет на плохую для США сделку с Ираном

Глава Белого дома не станет заключать невыгодное соглашение с Ираном, об этом заявил министр финансов США. Он добавил, что имеются предпосылки для заключения сделки.

Президент США Дональд Трамп не станет заключать с Ираном соглашение, которое будет невыгодно для американской стороны, такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент.

"Все зависит от того, что захочет сделать наш президент. И президент не пойдет на плохую сделку для американского народа"

– Скотт Бессент

По его мнению, соглашение с Тегераном должно содержать пункты об Ормузском проливе и ядерной программе Ирана, иначе Вашингтон не пойдет на него.

Бессент отметил, что пока американская сторона была терпеливой, однако "терпение не бесконечно", и в случае, если мирное соглашение не будет достигнуто, могут быть возобновлены удары по Ирану.

Также глава Минфина США добавил, что "возможно, есть предпосылки к сделке".

Ранее Axios написал со ссылкой на источники, что американская и иранская сторона завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании. Документ пока не одобрен Трампом.