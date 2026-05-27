Грузия и Турция обсудили экономику и Средний коридор

Ираклий Кобахидзе провел встречу с новым послом Турции в Грузии. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, а также развитие Среднего коридора.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Турции в Тбилиси Мустафой Тюркером Арызом.

Стороны отметили стратегический характер отношений Тбилиси и Анкары, в основе которого лежит тесное взаимодействие по региональным вопросам. 

В фокусе внимания сторон оказался проект Среднего коридора. Тбилиси и Анкара отметили значимость укрепления мира и стабильности в регионе в контексте развития транспортного коридора.

Тбилиси и Анкара также затронули экономические вопросы. Кобахидзе подчеркнул, что Турция является крупнейшим партнером Грузии во внешней торговле.

