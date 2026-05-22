Туристические проекты на 40 млрд рублей будут реализованы на Ставрополье

В этом году в Ставропольском крае планируют реализовать свыше 30 проектов в туристической сфере с общими инвестициями в размере около 40 млрд рублей.

В ходе ежегодного послания парламенту края губернатор заявил, что на Ставрополье реализуют в текущем году 32 туристических проекта на почти 40 млрд рублей. Это позволит расширить номерной фонд для туристов, будет создано порядка 9 тыс новых койко-мест, также появятся новые рабочие места – свыше 3,5 тыс.

"Задача нашим министерствам и главам — сделать реализацию новых инвестпроектов фактором обновления инфраструктуры городов-курортов. Недопустимо вести туристический бизнес и нагружать регион, не вкладывая в коммунальный комплекс курортных территорий. Поручаю сделать это одним из безусловных критериев оценки новых бизнес-проектов на Кавказских Минеральных Водах"

– Владимир Владимиров

Глава Ставрополья напомнил, что за прошлый год в регионе удалось воплотить в жизнь 17 инвестпроектов в курортной сфере.

В 2026 году на Ставрополье также будут реализованы проекты в сфере АПК: появятся новые сады, теплицы, фермы, плодохранилища. Запланированы 15 проектов общей стоимостью 18 млрд рублей.