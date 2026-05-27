Вашингтон снова продлил лицензию о переговорах по зарубежным активам "Лукойла"

США продлили еще на один месяц срок действия генеральной лицензии, в рамках которой возможны переговоры по продаже зарубежных активов российского "Лукойла".

Минфин США принял решение о новом продлении лицензии, согласно которой не будут подвергаться санкциям переговоры по продаже зарубежных активов "Лукойла", такое сообщение размещено на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства.

Теперь лицензия будет действовать до 27 июня. Предыдущий срок ее действия истекал 30 мая. Изначально она была в силе до 17 января, а затем несколько раз продлевалась.

Стоит отметить, что, в соответствии с данной лицензией, из-под санкций США выводятся операции по переговорам о "продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH", а также ее активов.

Напомним, что "Лукойл", наряду с Роснефтью, был внесен в санкционный список США в октябре.