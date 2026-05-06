Зерно и удобрения будут вновь отправлены в Армению через Азербайджан

Транзитные поставки российских грузов через Азербайджан в Армению продолжаются. Утром в пятницу со станции Баладжары выйдет состав с зерном и удобрениями.

Поезд отправится утром 29 мая, груз из РФ будет доставлен в Армению транзитом через территорию Азербайджана и Грузии. Всего данная поставка включает восемь вагонов: четыре вагона пшеницы и четыре вагона удобрений.

Состав выйдет со станции Баладжары в Азербайджане и проследует через станцию Бёюк Кесик в Грузию. Затем поезд прибудет в Армению.

Напомним, это очередная поставка грузов из РФ в Армению транзитом через Азербайджан. Так, 14 мая через Азербайджан в Армению были отправлены 14 вагонов с 977 тонн российской пшеницы.