Соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере заключили Москва и Астана

Россия и Казахстан оформили соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Документ был подписан в рамках визита в Астану российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным.

Обмен межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере произвели главы Минэнерго РФ и РК Сергей Цивилев и Ерлан Аккенженов, передает РИА Новости.

Глава российского государства прибыл с визитом в Казахстан 27 мая. В Астане его сопровождает делегация, состоящая из более чем трех десятков человек, включая главу Минэнерго, а также девять федеральных министров.