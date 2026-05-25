Астану украсили флагами России в преддверии визита Путина

В среду президент РФ Владимир Путин начинает свой визит в Казахстан. В ходе трехдневного визита глава российского государства примет участие в мероприятиях ЕАЭС и пообщается с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

На центральных улицах Астаны в преддверии визита президента России Владимира Путина повесили флаги РФ и Казахстана.

Большая инсталляция с флагами двух стран установлена возле монумента "Байтерек", расположенного в центральной части города. Флагами двух стран украсили также проспект Мангилик Ел, возле которого находятся резиденция главы государства Акорда, Дом правительства, Дом министерств Казахстана, здания двух палат парламента и других органов власти республики, передает ТАСС.

Визит главы российского государства в Казахстан продлится с 27 по 29 мая. В Кремле сообщали, что поездка Владимира Путина в Астану призвана подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран.

Напомним, перед поездкой в Казахстан Владимир Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры в Астане придадут существенный импульс укреплению российско-казахстанского партнерства. Он отметил, что РФ готова продолжать развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном.