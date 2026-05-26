США надеются на прогресс по Ирану в ближайшие часы

Прогресс в американо-иранском урегулировании, возможно, будет достигнут в ближайшие несколько часов, такое заявление сделал глава Госдепартамента США Марко Рубио во время заседания кабинета министров, которое прошло в Белом доме.
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон стремится к заключению соглашения с Тегераном.
"Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней, можно ли добиться прогресса"
– Марко Рубио
В то же время президент США Дональд Трамп опроверг возможность смягчения санкций против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос о том, какие могли бы быть условия сделки с ИРИ.
"Нет, это совсем не так. Никакого ослабления санкций, нет"
– Дональд Трамп
Глава государства особо уточнил, что антииранские рестрикции не будут смягчены даже если Исламская Республика откажется от обогащения урана.