США надеются на прогресс по Ирану в ближайшие часы

Продвижения к заключению сделки в переговорном процессе с Ираном, по словам госсекретаря Марко Рубио, можно ожидать в ближайшие часы либо дни.

Прогресс в американо-иранском урегулировании, возможно, будет достигнут в ближайшие несколько часов, такое заявление сделал глава Госдепартамента США Марко Рубио во время заседания кабинета министров, которое прошло в Белом доме.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон стремится к заключению соглашения с Тегераном.

"Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней, можно ли добиться прогресса"

– Марко Рубио

В то же время президент США Дональд Трамп опроверг возможность смягчения санкций против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос о том, какие могли бы быть условия сделки с ИРИ.

"Нет, это совсем не так. Никакого ослабления санкций, нет"

– Дональд Трамп

Глава государства особо уточнил, что антииранские рестрикции не будут смягчены даже если Исламская Республика откажется от обогащения урана.