Путин готовится к госвизиту в Казахстан – Песков

Президент РФ Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который стартует 27 мая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом (Казахстана Касым-Жомартом – ред.) Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту"

– Дмитрий Песков

По его словам, в первый и второй день госвизита главы российского государства в Астане будет работать представительная делегация РФ, возглавит ее президент России.

Представитель Кремля добавил, что 29 мая, в завершающий день визита, Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС.