Вестник Кавказа

Путин готовится к госвизиту в Казахстан – Песков

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент России Владимир Путин в данный момент, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, готовится к государственному визиту в Казахстан, который стартует завтра.

Президент РФ Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который стартует 27 мая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом (Казахстана Касым-Жомартом – ред.) Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту"

– Дмитрий Песков

По его словам, в первый и второй день госвизита главы российского государства в Астане будет работать представительная делегация РФ, возглавит ее президент России.

Представитель Кремля добавил, что 29 мая, в завершающий день визита, Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1020 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.