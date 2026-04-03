Вестник Кавказа

В Абхазии стартовала посевная кампания

Пахота
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Аграрии Абхазии сегодня начали посевные работы по всей стране – они стартовали чуть позже обычного из-за обильных дождей, которые не критично отсрочили посевную в сельскохозяйственных районах страны.

Абхазские аграрии начали посевную кампанию – сельскохозяйственная техника вышла в поля с небольшой задержкой, вызванной обильными дождями, сообщил главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.

"Отсрочку в старте посевных работ вызвали обильные дожди, затрудняющие работу тезники. Такое периодически бывает, но по тем данным, что мы сегодня имеем, говорить, что мы сильно отстаем, тоже будет не верно"

- Теваз Ачба

Посевная-2026, как всегда, сосредоточена в основных сельскохозяйственных районах страны – Очамчырском, Гулрыпшском, Галском и Гудаутском, в которых в среднем вспахивают 11-13 тыс га земли под посевы кукурузы и однолетних культур, рассказал он, передает Sputnik Абхазия.

Так, только под посевы кукурузы будет выделено 8-9 тыс га плодородных полей, по стране уже вспахано примерно 1,1 тыс га под посев кукурузы и бахчевых культур, отметил Ачба.

В нынешнем году аграрии Абхазии рассчитывают получить не менее 30 тыс т урожая кукурузы, добавил главный агроном Минсельхоза страны.

