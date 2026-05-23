Пассажирский поезд отправился из Баку в Тбилиси после многолетнего перерыва

Азербайджан и Грузия возобновили железнодорожное сообщение между столицами. Последний раз поезда курсировали по маршруту Баку-Тбилиси шесть лет назад.

В понедельник, 25 мая, из Баку в Тбилиси выехал пассажирский поезд. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Состав должен приехать в столицу Грузии во вторник в 08:41 по местному времени.

В обратном направлении поезд отправится в 21:00. Его прибытие в Баку запланировано на среду в 06:24.

На территории Азербайджана поезда, следующие по данному маршруту, будут делать остановки на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Беюк-Кясик.

На грузинской территории остановки предусмотрены на станции Гардабани и на Тбилисском железнодорожном вокзале.

Напомним, поезда из Баку в Тбилиси и в обратном направлении перестали ездить в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Теперь между столицами двух республик будут курсировать современные поезда, состоящие из спальных вагонов, произведенных швейцарской компании Stadler Rail Group.