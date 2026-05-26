Российские карбамид и мука отправлены через Азербайджан в Армению

Очередной груз будет направлен из России в Армению через Азербайджан: по железной дороге Армения получит муку и карбамид.

Поезд отправится в четверг. Груз карбамида займет два вагона, партия муки – один вагон.

Состав стартует в 11:00 по местному времени со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Он направится в Грузию через станцию Беюк-Кясик, а затем в Армению

Напомним, сегодня стало известно, что Азербайджан экспортировал в Армению строительные материалы собственного производства. В частности, Армения получит "экструдированные пенополистирольные плиты для теплоизоляции зданий и сооружений". Вес груза почти 1,5 т, его стоимость составляет примерно $6 тыс.

