Иран и Оман начали переговоры по Ормузскому проливу

Тегеран и Маскат начали диалог по вопросу Ормузского пролива. Сторонам предстоит выработать условия нового порядка прохода судов через пролив.

Иран и Оман активизировали диалог по Ормузскому проливу. Стороны ведут переговоры по определению условий прохода судов по акватории,  заявил заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери. 

"Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе"

– Али Багери

По словам Багери, новый порядок будет в корне отличаться от того, что было до начала войны Ирана и США. 

Ранее власти Ирана заявили, что вопрос управления Ормузом не будет включен в меморандум США и Ирана. Решение вопроса является прерогативой "прибрежных стран".

