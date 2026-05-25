Иран и Оман начали переговоры по Ормузскому проливу

Иран и Оман активизировали диалог по Ормузскому проливу. Стороны ведут переговоры по определению условий прохода судов по акватории, заявил заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери.

"Иран и Оман, как прилегающие прибрежные государства, для определения нового механизма прохода через Ормузский пролив мы ведем переговоры вместе"

– Али Багери

По словам Багери, новый порядок будет в корне отличаться от того, что было до начала войны Ирана и США.

Ранее власти Ирана заявили, что вопрос управления Ормузом не будет включен в меморандум США и Ирана. Решение вопроса является прерогативой "прибрежных стран".