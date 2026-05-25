Грузия и Турция договорились о бартерном обмене электроэнергией

Грузия и Турция договорились о сезонном бартере электроэнергии. Турция будет получать электроэнергию из Грузии в период паводков, а затем экспортировать ее в осенне-зимний период.

"Теперь весной и летом Грузия будет экспортировать электроэнергию в Турцию, а осенью — получать обратно такой же объем. Новое правило поможет управлять избытком энергии от ГЭС в сезон паводков и покрывать дефицит осенью"

– СМИ

Новый механизм не будет применяться в случае со станциями, у которых есть фиксированный контракт с обязательствами перед компанией-оператором.

Отметим, что в Грузии функционируют порядка 100 ГЭС разного типа, которые покрывают до 80% потребностей в электроэнергии. Суммарно грузинские ГЭС дают 3300 МВт.