IIHF аннулировала решение о недопуске сборных РФ по хоккею

Российские хоккеисты не участвуют в международных соревнованиях на протяжении уже четырех с лишним лет. В IIHF решили, что в отчетах по оценке рисков больше нет оснований для того, чтобы продлить отстранение сборных России.

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске сборных России к международным турнирам в сезоне-2026/27. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Минспорта РФ.

"В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности"

– Михаил Дегтярев

Он напомнил, что на последней конференции Федерации хоккея России было решено приступить к подготовке к судебному разбирательству с IIHF.

"По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России"

– российский министр

Напомним, Совет IIHF принял решение об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований из-за ситуации на Украине в 2022 году.