Рубио встретится с главой МИД Пакистана

Глава американской дипломатии Марко Рубио завтра проведет встречу с пакистанским коллегой Исхаком Даром, который совершит официальный визит в Вашингтон. Стороны обсудят отношения двух стран, а также вопросы регионального и глобального характера.

"В ходе визита он встретится с государственным секретарем и помощником [президента] США по национальной безопасности Марко Рубио, чтобы обсудить двусторонние отношения и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес"

— Исхак Дар

По информации пакистанского МИД, стороны также намерены сфокусировать внимание на укреплении сотрудничества по ключевым направлениям и обсудить участие Пакистана в дипломатических процессах в регионе.