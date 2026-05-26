Нефть закрепилась ниже $100 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться на фоне прогресса диалога США и Ирана. Brent и WTI торгуются ниже $100 за баррель.

Нефтяные котировки продолжают падение на фоне оптимистичных ожиданий от переговоров США и Ирана. "Черное золото" сейчас торгуется ниже $100 за баррель.

Марка Brent с поставкой в июле потеряла в цене почти $3 или 3% стоимости. Сейчас июльские фьючерсы оцениваются в $96,75 за баррель.

Марка WTI потеряла почти 4% (или $3,67) от цены и сейчас котируется в районе $90,22 за баррель.

На снижение стоимости нефти также повлияло известие о проходе через Ормуз двух супертанкеров, на борту которых находятся 4 млн баррелей нефти.

Отметим, что в понедельник котировки упали до минимума с начала месяца. Нефть потеряла в цене сразу 6%.

На чем основан оптимизм трейдеров?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал снижение нефтяных котировок с общим ожиданием на рынке скорого снятия блокады Ормузского пролива.

"Все понимают, что блокада Ормузского пролива, которая организуется американцами в отношении Ирана, вынуждает иранских нефтедобытчиков сокращать производство довольно существенно. Блокада, которую, в свою очередь, организует Иран в отношении арабских союзников США, создает сравнимые проблемы для государств Персидского залива, так как они не могут вывезти нефть, газ и многие другие ресурсы. На рынке сейчас выросли ожидания, что эти блокады будут отменены, поскольку каждая из этих сторон устала от них", - прежде всего сказал он.

"Рынок полагает, что, хотя ни Иран, ни США не готовы удовлетворять требования друг друга по мирной сделке, значительно выросла вероятность того, что обе стороны готовы пойти на компромисс хотя бы по Ормузскому проливу, чтобы решить свои проблемы и проблемы своих союзников", - продолжил Станислав Митрахович.

"У президента США Дональда Трампа в ближайшее время предстоит несколько важных событий – чемпионат мира по футболу и 250-летие объявления независимости США. На горизонте уже маячат промежуточные выборы в Конгресс. В таких обстоятельствах ему нужен какой-то позитивный результат на иранском направлении – и им может быть как раз снятие блокады в Ормузском проливе, появившейся в итоге действий самого Трампа. Так он сможет отчитаться, что в иранском конфликте достигнут прогресс", - обратил внимание экономист.

"Именно этим и вызвана текущая беквардизация на рынке – ситуация, когда цена фьючерсов не реагирует на уже свершившиеся события, а служит индикатором уверенности рынка в том, что нефть скоро будет стоить дешевле. Это даже не инсайд у трейдеров, а просто высокая степень уверенности, проистекающая из анализа ситуации. В теории считается, что рынок знает все – сейчас он догадывается, что, скорее всего, блокада Ормузского пролива стала слишком разрушительной для всех ее участников, и организаторы блокады скоро пойдут на компромисс. Это мнение доминирует на рынке на текущей неделе и прямо сказывается на ценах – фьючерсы дешевеют", - заключил Станислав Митрахович.