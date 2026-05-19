Россия нарастила грузоперевозки через Казахстан до нового рекорда

Экспортные грузоперевозки из России в направлении Казахстана только за четыре месяца текущего 2026 года выросли на 20%, а основу всего грузопотока составили грузы нефти, черные металлов и зерна.

Крупнейший российский железнодорожный перевозчик – компания "Российские железные дороги" (РЖД), только за январь-апрель текущего 2026 года нарастила экспортные перевозки грузов в направлении Казахстана до нового рекорда - 12,1 млн т в годовом выражении, сообщили в пресс-службе компании.

"Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-апреле 2026 года выросли на 20% к аналогичному периоду прошлого года и достигли очередного рекорда – 12,1 миллиона тонн"

- сообщение

Львиную часть всего грузопотока составил транзит нефти, который вырос на треть, до 3,2 млн т. Второе место заняли черные металлы – грузовые составы РЖД перевезли 2,2 млн т, на 21,9% больше, чем за тот же период годом ранее. Саамы большой рост, в 2,3 раза, показали перевозки зерновых – третье место и 1,6 млн т.

Грузовые поезда между Россией и Казахстаном следовали через девять пограничных переходов, далее часть груза отгружалась в Казахстане, а часть уходила транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, говорится в сообщении.