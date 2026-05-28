Вестник Кавказа

Газпром увеличил поставки российского газа в Грузию в 2025 году

Газпром увеличил поставки российского газа в Грузию в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки российского природного газа в Грузию по итогам 2025 года выросли на 40%, а на ближайшие два года запланирован ремонт транзитной инфраструктуры в Армению.

В Грузии объем поставок российского природного газа по итогам 2025 года вырос на 40%, при этом на 2026-2027 годы запланирован ремонт объектов газотранспортной системы. Об этом говорится в годовом отчете "Газпрома".

"Продолжается работа с грузинской стороной в рамках развития сотрудничества и увеличения поставок природного газа. В результате проводимой работы в 2025 году поставки газа в Грузию выросли в сравнении с 2024 годом"

– Газпром

Кроме того, компания подписала соглашение с национальными предприятиями Грузии. Документ предусматривает проведение в 2026-2027 годах ремонтных работ на тех объектах грузинской газотранспортной системы, через которые идет транзит российского газа в Армению.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.