Мария Захарова: Россия искренне заинтересована в процветании и стабильности Южного Кавказа

Пресс-спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на запрос "Вестника Кавказа", рассказала о подходах Москвы к контактам со странами Южного Кавказа в 108-ю годовщину провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики и Первой Республики Армения.

Россия стремится обеспечить мирное и стабильное существование Южного Кавказа, в этом и состоит ключевой российский интерес в регионе – об этом сегодня "Вестнику Кавказа" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о российской политике на Южном Кавказе. Вопрос был приурочен к 108-летней годовщине создания Грузинской Демократической Республики (26 мая), Азербайджанской Демократической Республики и Первой Республики Армения (обе – 28 мая).

"С Азербайджаном мы выстраиваем отношения в русле стратегического партнерства и союзничества, в том числе в целях укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Координируем совместную работу в рамках СНГ и на других международных площадках и готовы всячески содействовать сближению республики с ЕАЭС", - сказала Мария Захарова.

"Торгово-экономические отношения Москвы и Баку носят взаимовыгодный характер, развиваются на основе принципов учета интересов друг друга. Особое значение придаем культурно-гуманитарной составляющей нашего взаимодействия, которое основывается на традиционно многогранных связях между народами двух стран", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ

"Что касается Грузии, то, несмотря на известные разногласия, мы стремимся развивать связи с этой страной на основе принципов прагматизма и равноправия, с учетом всего того богатого, прекрасного, позитивного опыта, который у нас был в прошлом. Вопреки бесцеремонным попыткам ЕС навязать конфронтационный курс в отношении Москвы и ввести антироссийские санкции, по сути пожертвовать собственными интересами, Грузия сделала выбор в пользу многовекторной политики", - отметила она.

"Активно расширяется экономическое сотрудничество между нашими странами. В прошлом году товарооборот достиг рекордных $2,7 млрд, турпоток из России в Грузию составил почти 1,5 млн человек. Наша страна остается для Грузии ключевым экспортным рынком и одновременно ведущим поставщиком стратегически важной продукции – энергоносителей и зерна. Стремимся создавать все условия для развития гуманитарных контактов между нашими народами, которые объединяют давние исторические связи и культурные узы", - указала Мария Захарова.

Также дипломат поведала и о подходах к отношениям с Абхазией и Южной Осетией. "Ближайшими союзниками России на Южном Кавказе остаются Абхазия и Южная Осетия. Общее историческое прошлое, совпадение культурно-нравственных ориентиров и подходов к международной и региональной проблематике обуславливают тесное сотрудничество наших государств на современном этапе. Приоритетными задачами сохраняются обеспечение суверенитета республик, содействие их развитию, укрепление внешнеполитических позиций, расширение торгово-инвестиционного, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия", - пояснила пресс-спикер МИД РФ.

"В целом, если говорить о регионе, Россия, вопреки желаниям многих на Западе, никуда с Южного Кавказа не уйдет и уходить не собирается – это невозможно по определению, в силу исторических и географических причин. В отличие от тех, кто мыслит конъюнктурно, наша страна искренне заинтересована в процветании, мире и стабильности этого региона", - обратила внимание она.

"Готовы и дальше работать с региональными государствами и их соседями с прицелом на то, чтобы Южный Кавказ дышал полной грудью, и это был воздух свободы, а не спертый воздух западных нарративов", - заключила Мария Захарова.