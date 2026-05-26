Рисоперерабатывающий завод заработал в Дагестане

В Дагестане запустили уже пятое рисоперерабатывающее предприятие. Его мощность позволяет выпускать до 40 тонн крупы в смену.

В Тарумовском районе Дагестана ввели в эксплуатацию завод по переработке риса. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"В селе Карабаглы Тарумовского района состоялось торжественное открытие нового современного рисоперерабатывающего предприятия мощностью до 40 тонн крупы в смену"

– пресс-служба

По словам инвестора проекта и руководителя ООО "Кавказ" Нурудина Омарова, комплекс состоит из завода, элеватора, зерноочистительной линии и складов.

"Мы стремимся к тому, чтобы дагестанский рис соответствовал самым высоким мировым стандартам качества" – Нурудин Омаров

Это уже пятое рисоперерабатывающее предприятие в республике.