Вестник Кавказа

Пашинян заявил о скором подписании соглашения по "Маршруту Трампа"

Никол Пашинян
© Фото: Сайт президента России
Никол Пашинян заявил, что Армения и США в ближайшее время поставят подписи под соглашением о "Маршруте Трампа".

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время будет официально юридически оформлен проект "Маршрут Трампа" (TRIPP). Ереван и Вашингтон готовятся подписать рамочное соглашение. 

"Проект TRIPP становится реальностью. Текст согласован и готов к окончательному подписанию, в ближайшее время это состоится" 

– Никол Пашинян 

По словам Пашиняна, соглашение по транспортному коридору станет новой вехой для Еревана: страна перестанет быть "блокированным государством", превратившись в перекресток мира. 

Отметим, что текст соглашения по "Маршруту Трампа" был парафирован в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.