Пашинян заявил о скором подписании соглашения по "Маршруту Трампа"

Никол Пашинян заявил, что Армения и США в ближайшее время поставят подписи под соглашением о "Маршруте Трампа".

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время будет официально юридически оформлен проект "Маршрут Трампа" (TRIPP). Ереван и Вашингтон готовятся подписать рамочное соглашение.

"Проект TRIPP становится реальностью. Текст согласован и готов к окончательному подписанию, в ближайшее время это состоится"

– Никол Пашинян

По словам Пашиняна, соглашение по транспортному коридору станет новой вехой для Еревана: страна перестанет быть "блокированным государством", превратившись в перекресток мира.

Отметим, что текст соглашения по "Маршруту Трампа" был парафирован в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван.