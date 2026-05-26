Израиль ликвидировал руководителя финансовой сети ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации главы финансовой сети ХАМАС. Он отвечал за переводы крупных денежных средств военному крылу движения.

Военные Израиля ликвидировали главу центральной сети по переводу средств ХАМАС Ихаб Хризим. Об этом сказано в распространенном 28 мая сообщении Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Уточняется, что руководитель финансовой сети был убит в результате атаки, совершенной в этот вторник на район Хан-Юниса.

В ЦАХАЛ отметили, что Хризим занимался управлением переводов миллионов долларов военному крылу движения и участвовал в обеспечении его финансовой деятельности. Израильские военные пояснили, что своими действиями он способствовал планированию и подготовке атак на израильских военнослужащих и простых граждан, а также нарушал условия режима прекращения огня.

В ЦАХАЛ добавили, что ликвидация Хризима серьезно пошатнула возможности ХАМАС по восстановлению своей инфраструктуры.

Помимо этого, израильское военные рассказали, что ликвидировали командира подразделения в производственном штабе ХАМАС Мохаммеда аль-Хабаша, занимавшегося производством вооружений в ходе боевых действий.

