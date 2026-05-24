Лейла и Арзу Алиевы навестили семью шехида в Лянкяране

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили в Лянкяране семью шехида Отечественной войны Азербайджана Ульфата Бабазаде.

Во время встречи гости обсудили с родственниками военнослужащего его боевой путь, а также поинтересовались текущими нуждами и потребностями семьи.

Ульфат Бабазаде родился в селе Даштатюк Лянкяранского района. В период боевых действий он служил в Силах специального назначения и принимал участие в операциях на ходжавендском, кяльбаджарском и шушинском направлениях. Военнослужащий погиб 8 ноября 2020 года в ходе боев за город Шуша.

Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Бабазаде был посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя" и медалями "За Родину", "Отважный боец", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Кяльбаджара".