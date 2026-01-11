Лейла и Алена Алиевы посетили детский реабилитационный центр

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку", где детально ознакомились с работой учреждения и приняли участие в совместных мероприятиях. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Программа посещения началась на приусадебном участке комплекса. Там они вместе с воспитанниками центра посадили саженцы фруктовых и декоративных деревьев.

Затем дети представили свои поделки, нарисованные рисунки и изготовленные из разноцветной пряжи игрушки. Творческие работы подопечных учреждения вызвали большой интерес.

В ходе дальнейшей совместной деятельности Лейла Алиева, Алена Алиева и дети изготовили различные декоративные изделия. Данный этап позволил наглядно оценить практические навыки и творческие возможности воспитанников центра.

Мероприятие завершилось художественной частью. Дети прочитали стихи, а также выступили с музыкальными и танцевальными номерами, которые присутствующие встретили аплодисментами.