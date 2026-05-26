Иран добивается полного разблокирования своих активов за рубежом – Али Багери Кани

Тегеран намерен полностью вернуть замороженные США активы. Власти Ирана намерены этого добиться в полном объеме и без каких-либо условий.

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран стремится к полному разблокированию своих активов, которые хранятся за границей.

"Мы добиваемся освобождения всех замороженных активов Ирана, заблокированных США, и это законное право иранского народа"

– Али Багери Кани

По словам Али Багери, власти Ирана стремятся вернуть средства, которые заморожены США в рамках санкций. Тегеран считает, что все активы должны вернуться в полном объеме и без каких-либо уступок со стороны Исламской Республики.

По разным данным, Иран из-за санкций не может получить доступ к сумме от $100 млрд до $120 млрд, которая хранится на счетах в различных странах мира. Значительная часть из них составляет доход от реализации нефти на внешнем рынке.