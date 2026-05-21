Макрон поздравил Азербайджан с Днем независимости

Президент Азербайджана получил от французского коллеги поздравления по случаю Дня независимости республики. В своем письме лидер Франции подтвердил настрой на работу по нормализации двусторонних отношений.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором поздравил его и народ республики с Днем независимости.

"По случаю национального праздника Азербайджанской Республики желаю Вам и азербайджанскому народу мира и процветания"

– Эммануэль Макрон

Он также отметил, что настроен продолжать работу по нормализации отношений между Парижем и Баку.

"После нашей встречи в Копенгагене 2 октября прошлого года и нашего последнего телефонного разговора 21 мая этого года хотел бы вновь подтвердить свое намерение продолжать работу по нормализации двусторонних отношений для использования всего их потенциала во всех сферах – будь то наш диалог по региональным вопросам или наше сотрудничество в области экономики, культуры и образования"

– лидер Франции

В этой связи он подчеркнул, что образцовый характер между странами в связи с Французско-азербайджанским университетом, отмечающим в этом году свое 10-летие.

"Надеюсь, что в духе партнерства мы сможем преодолеть недавние трудности, препятствующие развитию наших двусторонних отношений"

– глава французского государства

Кроме того, он подтвердил полную поддержку Францией продолжения и завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, который позволит открыть новую страницу во имя благополучия всех народов региона.