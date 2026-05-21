Макрон поздравил Азербайджан с Днем независимости

Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором поздравил его и народ республики с Днем независимости.
"По случаю национального праздника Азербайджанской Республики желаю Вам и азербайджанскому народу мира и процветания"
– Эммануэль Макрон
Он также отметил, что настроен продолжать работу по нормализации отношений между Парижем и Баку.
"После нашей встречи в Копенгагене 2 октября прошлого года и нашего последнего телефонного разговора 21 мая этого года хотел бы вновь подтвердить свое намерение продолжать работу по нормализации двусторонних отношений для использования всего их потенциала во всех сферах – будь то наш диалог по региональным вопросам или наше сотрудничество в области экономики, культуры и образования"
– лидер Франции
В этой связи он подчеркнул, что образцовый характер между странами в связи с Французско-азербайджанским университетом, отмечающим в этом году свое 10-летие.
"Надеюсь, что в духе партнерства мы сможем преодолеть недавние трудности, препятствующие развитию наших двусторонних отношений"
– глава французского государства
Кроме того, он подтвердил полную поддержку Францией продолжения и завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, который позволит открыть новую страницу во имя благополучия всех народов региона.