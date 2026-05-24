Трамп заявил о необходимости ликвидации иранского урана в США или другой стране

Президент США Дональд Трамп потребовал быстро уничтожить иранский обогащенный уран на американской территории или в любой другой подходящей для этого стране. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Глава государства подчеркнул, что материал должен быть немедленно передан США для утилизации. При этом более желательным вариантом он назвал двустороннее сотрудничество для уничтожения урана непосредственно на территории Ирана, добавив, что за процессом обязано наблюдать МАГАТЭ или аналогичная структура.

"Обогащенный уран будет немедленно передан США. Затем мы привезем его на свою территорию и уничтожим. Другой, более желательный вариант - сотрудничество с Ираном для уничтожения урана на их территории либо в любом другом подходящем для этого месте"

– Дональд Трамп

Отметим, Иран в последние дни неоднократно заявлял, что никаких договоренностей с США по атомной проблеме на данный момент нет.