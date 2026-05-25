РФ готова продолжать развивать союзнические отношения с Казахстаном – Путин

Президент РФ Владимир Путин накануне визита в Астану написал статью "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии". В ней российский лидер отметил важность сотрудничества с центральноазиатской республикой.

Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", размещенной в газете "Казахстанская правда".

"Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб"

– глава российского государства

"Существенную лепту в наши добрососедские отношения вносит межрегиональное и приграничное взаимодействие. По этой линии действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре"

– Владимир Путин

Регулярно проводятся форумы регионов, обмены делегациями, бизнес-миссиями и выставками, уточнил российский лидер.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Астана – крупные торговые партнеры, которые уделяют большое внимание экономике.

Кроме того, он заявил об особой роли партнерства Москвы и Астаны для стабильности на евразийском пространстве.

"Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве"

– президент РФ

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что у него сложились дружеские и искренние отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях"

– Владимир Путин

"Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства"

– президент РФ

"Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан"

– президент РФ