Армения проложит транзитный газопровод – Пашинян

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении появится транзитный газопровод, пообещал премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что за транзит по нему страна будет получать газ.

Транзитный газопровод проложат в Армении, рассказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании.

Он напомнил, что на сегодняшний день у Армении есть железная дорога с востока на запад, для нее заработала железная дорога Ахалкалаки-Карс, действует железная дорога через территорию Азербайджана, а совсем скоро начнут функционировать и "Маршрут Трампа" (Зангезурский коридор).

"По территории нашей страны пройдет газопровод, мы за этот транзит будем получать газ"

– Никол Пашинян

Деталей анонсированного им проекта Пашинян не привел. Однако он добавил, что в Армении получит развитие также альтернативная энергетика.

