Ереван готов выстраивать отношения с Москвой спокойно и без нервов – Пашинян

Никол Пашинян: Армения готова к спокойной работе с российскими партнерами и решению всех проблем.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит выстраивать отношения с Москвой "спокойно и без нервов". Армения готова к диалогу по всем вопросам.

"Наша стратегия остается неизменной. Мы будем работать с нашими российскими партнёрами спокойно, без нервов, терпеливо и решать все вопросы"

– Никол Пашинян

Говоря о ситуации вокруг ЕАЭС, Пашинян подчеркнул, что Ереван не собирается покидать организацию и будет использовать все возможности для защиты интересов Армении.

"Мы не только не выйдем из ЕАЭС, но и будем использовать наши рычаги для защиты экономических интересов Армении"

– Никол Пашинян

По словам армянского премьера, Армения продолжит курс на расширение внешних связей.